Cinérama – M / Achewiq – Le chant des femmes courage Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 9 décembre 2022, Tourcoing. Cinérama – M / Achewiq – Le chant des femmes courage Vendredi 9 décembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy autour de leurs films, réalisés en 2022, et d’œuvres cinématographiques de leur choix. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France AVANT-PROGRAMME :

« Achewiq – Le chant des femmes courage » d’Elina Kastler

2022 | FRANCE | 19 MIN | PRODUCTION LE FRESNOY

La Kabylie incendiée. Les lambeaux des oliviers brûlés surplombent les montagnes. Au milieu, des femmes chantent. Leur chant ancestral, Achewiq, sublime les souffrances. Les cendres de la terre brûlée vont devenir des germes qui fleuriront. Avec simplicité, le quotidien de ces femmesse dévoile.

Cet été, la Kabylie connaît des incendies ravageurs. Malgré ces pertes terribles, les femmes kabyles continuent de survivre. Nous suivons le quotidien de Ouiza et de sa mère Taos, qui, au travers du rire et de la joie, parviennent à sublimer toutes ces peines.

FILM :

« M » de Sara Forestier

2017 | France | 1h38

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

