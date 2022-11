Cinéthèque – Walden Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Cinéthèque – Walden Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 5 décembre 2022, Tourcoing. Cinéthèque – Walden Lundi 5 décembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Un film de Bojena Horackova 2020 | FRANCE, LITUANIE | 1h25 Avec Ina Marija Bartaité, Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait « Walden ». Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la chute du bloc communiste, où, entre premiers émois et marché noir, les rêves de liberté s’incarnent à l’Ouest.

En présence de Bojena Horackova.

