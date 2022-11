Cinérama – Si c’était de l’Amour / Be My Eyes Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 4 décembre 2022, Tourcoing.

Cinérama – Si c’était de l’Amour / Be My Eyes Dimanche 4 décembre, 16h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5€, tarif -14ans : 3€

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy autour de leurs films, réalisés en 2022, et d’oeuvres cinématographiques de leur choix.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

AVANT PROGRAMME :

« Be My Eyes » de Lea Collet

2022 | FRANCE | 22 MIN | PRODUCTION LE FRESNOY

Le film accompagne mon père – Gilles – atteint d’un glaucome oculaire et perdant la vue graduellement. Progressivement, le glaucome prend la forme d’une expérience transcendantale dans laquelle des participants, portant des lunettes spéculatives augmentées, exécutent ensemble des séquences de mouvements rituels et cathartiques. Des insuffisances, dysfonctionnements et erreurs technologiques sont rendus sensibles. Les corps des participants se déchirent, se heurtent, se pixélisent et se dissolvent avec l’effet granuleux du zoom de la caméra avant de se désintégrer complètement dans un flux de lumière blanche dessinant une irisation de l’intime.

? https://panorama24.lefresnoy.net/…/be-my-eyes/lea-collet

FILM :

« Si c’était de l’Amour » de Patric Chiha

2020 | FRANCE | 1H22

Avec Philip Berlin, Marine Chesnais, Kerstin, Daley-Baradel

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines et d’horizons divers. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de Gisèle Vienne inspirée des raves des années 90, sur l’émotion et la perception du temps. En les suivant de théâtre en théâtre, Si c’était de l’amour documente leur travail et leurs étranges et intimes relations.

Patric Chiha est artiste professeur invité au Fresnoy (2022-23).



Lea Collet / Patric Chiha