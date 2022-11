PRIX STUDIO COLLECTOR 2022 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

PRIX STUDIO COLLECTOR 2022 21 et 26 novembre Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit

Remise du prix Studio Collector dans le cadre du Festival Photo Days par Frédéric de Goldschmidt. Suivi d’un événement. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Initié par Isabelle & Jean-Conrad Lemaître en 2007, et doté de 7 000€, le Prix Studio national, sélectionné lors de l’exposition Panorama 24, rendez-vous annuel de la création du Fresnoy.

Le lauréat est choisi par un collectionneur ou un commissaire désigné chaque année par les Lemaître.

