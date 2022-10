Ouroboros Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Cinéthèque – En présence de Basma Alsharif, artiste invitée au Fresnoy pour l’année 2022 – 2023. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Projection du documentaire expérimental « Ouroboros » de Basma Alsharif.

En présence de Basma Alsharif, artiste invitée au Fresnoy pour l’année 2022 – 2023. Comment rendre compte en tant qu’artiste des traumatismes de l’histoire contemporaine et de la possibilité – ou non – d’un avenir ? Cinéaste multidisciplinaire d’origine palestinienne, Basma Alsharif confronte ces questions essentielles dans l’œuvre inclassable qu’est Ouroboros. Un périple entre documentaire expérimental et fiction, qui s’ouvre sur une vision méditative de la bande de Gaza, laisse place aux déambulations mélancoliques d’un personnage en quête d’amour sur plusieurs continents. La cinéaste bouscule toutes les règles du cinéma – incluant le concept même d’enregistrement linéaire – afin de trouver un langage inédit qui permette non seulement de remettre en question la nature du cinéma mais aussi notre façon de réfléchir aux enjeux liés au Moyen-Orient. Gratuit.

