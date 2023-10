Qui est normal ? Lui, c’est Tomás – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Fresnoy Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 12 octobre 2019, Tourcoing.

Qui est normal ? Lui, c’est Tomás – Festival Viva Mexico, Rencontres Cinématographiques – Le Fresnoy Samedi 12 octobre 2019, 21h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarifs : plein : 5,50€ / Réduit : 4,50€ (collégiens, lycéens, étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

Qui est normal ? Lui, c’est Tomás.

Réalisé par María Torres

Mexique / 2019 / 90 minutes / VOSFT

En présence de la réalisatrice

Leo (Leonardo Ortizgris) promet à sa petite amie Fer (Marcela Guirado) qu’il va se montrer plus responsable et lui propose de garder son frère Tomás (Hoze Meléndez) pendant qu’elle subit une opération chirurgicale. Mais Leo ne tient pas sa promesse et décide d’emmener Tomás au mariage d’un célèbre producteur, où il doit faire un concert avec son ami Chris (Alan Estrada) et leurs excentriques choristes (María Evoli et Pamela Almanza). Ils y découvriront la singularité de Tomás.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T21:00:00+02:00 – 2019-10-12T23:00:00+02:00

