Master Class Wang Bing 10 et 11 mai 2019 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Né à Xi’an (Chine), dans la province du shaanxi, en 1967, Wang Bing a étudié la photographie à l’école des beaux Arts de Lu Xun puis le cinéma à l’Institut du Cinéma de pékin (1995). Il débute sa carrière de cinéaste indépendant en 1999 avec le tournage au long cours de À l’ouest des rails. Acclamé et reconnu par les critiques de cinéma du monde entier, Wang Bing reconnu comme l’un des artistes chinois les plus importants dont les œuvres circulent à travers le monde et les festivals et sont souvent récompensées, comme Madame Fang, Léopard d’or à Locarno en 2017.

Les Âmes mortes

De Wang Bing

2018 | France, Suisse | 7h46

1ère partie (Mingshui 1) : 2h46 – 2e partie (Mingshui 2) : 2h44 – 3e partie (Mingshui 3) : 2h56

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés d’ »ultra-droitiers » lors la campagne politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.

Vendredi 10 mai

14h30 > Master class 18h00 > 1ère partie du documentaire Les Âmes mortes

Samedi 11 mai

14h30 > 2e partie 18h00 > 3e partie

Tarifs :

Master class : entrée libre dans la limite des places disponibles. Projections : 3€ / séance

Wang Bing sur le tournage du film Dead Souls (Âmes mortes) 2018