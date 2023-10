Cet évènement est passé Expo-Brunch Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Expo-Brunch Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 25 novembre 2018, Tourcoing. Expo-Brunch Dimanche 25 novembre 2018, 10h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif individuel 8 €, tarif enfant (jusqu’à 7 ans inclus) 5 €, gratuit jusqu’à 3 ans. Sur réservation. Expo brunch Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, en famille ou entre amis. Petits déjeuners, visites guidées et activités pour les enfants. . Exposition en continu jusqu’à 19h. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Tourcoing
Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex
Ville Tourcoing
Departement Nord
latitude longitude 50.699831;3.155875

