Cet évènement est passé Hommage au poète Mahmoud Darwic Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Hommage au poète Mahmoud Darwic Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 12 octobre 2018, Tourcoing. Hommage au poète Mahmoud Darwic Vendredi 12 octobre 2018, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique 3 € En partenariat avec l’Institut du monde arabe Tourcoing. 19h – 20h — Visite guidée de panorama 20 20h — Ciné-débat Mahmoud Darwich: Et la terre comme la langue de Simone Bitton, 1997 — 1h Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice, animée par Raphaël Nieuwjaer. Simone Bitton donne à voir le succès considérable de Mohmoud Darwich, poète de l’exil et de la tragédie palestinienne. Informations sur le site Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-12T19:00:00+02:00 – 2018-10-12T21:30:00+02:00

2018-10-12T19:00:00+02:00 – 2018-10-12T21:30:00+02:00 cinéma visite Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/