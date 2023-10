Week-end musical au Fresnoy Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 5 octobre 2018, Tourcoing.

Week-end musical au Fresnoy 5 et 7 octobre 2018 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains tarif unique : 5 euros / Sur réservations

En partenariat avec l’ONL

20 ans de musique contemporaine au Fresnoy

Vendredi 5 octobre 20 h – Tarif unique 5 €

Symétriades / Extension Œuvre performative, sonore et visuelle – 15 min

Symétriodes / Extension est le fruit d’une collaboration entre Nicolas Crosse, contrebassiste, Alain Fleischer, artiste visuel et Yann Robin, compositeur. Le son de la contrebasse sera transformé en temps réel par des algorithmes de traitement puis diffusé (spatialisé) au travers d’un réseau de haut-parleurs et de subwoofers. Le public sera littéralement immergé dans une expérience sonore et visuelle, où seule la question de la perception et du sensoriel a sa place … Création réalisée en coproduction avec L’Ensemble Multilatérale.

Sonatine 43 pour bandonéon solo – 5 min Création inédite du compositeur Bernard Cavanna avec Louise Jallu, bandonéoniste. Deux versions seront jouées.

Projection du documentaire Formulaire d’Arnaud Petit, Jean-Phillipe Uzan et Alain Fleischer, 2017 – 16 min.

Le compositeur Arnaud Petit analyse la façon dont la musique fait dialoguer parole, écriture et mathématiques. Suivie d’un débat en présence de François Bou, directeur de l’Orchestre National de Lille, Arnaud Petit, compositeur et Alain Fleischer, directeur du Fresnoy.

Projection du film musical Different trains d’Alain Fleischer, 2017 – 27 min

Mise en images de l’interprétation par le Quatuor A4&+ de la célèbre oeuvre Different Trains de Steve Reich, pour quatre quatuors à cordes simultanés. Suivie d’une discussion entre Alain Fleîscher et Bernard Cavanna.

Un après-midi en musique

Dimanche 7 octobre 15h – Tarif unique 5 €

Symétriades / Extension Oeuvre performative, sonore et visuelle – 15 min

Projection du film Le Printemps du Sacre d’Alain Fleischer, 2014 – 30 min.

Production: Orchestre National de Lille/ Le Fresnoy Studio national. À l’occasion du concert du centième anniversaire de la création du Sacre du printemps d’Igor Stravinski par l’Orchestre National de Lille, dirigé par JeanClaude Casadesus, une mise en images mêlant des vues d’une nature primitive à des documents artistiques (peintures, dessins, décors, costumes), ainsi que de brèves évocations chorégraphiques.

Visite guidée du Pôle production son du Fresnoy sur le thème « Comment le son se fabrique?».

