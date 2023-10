Océans Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 10 février 2018, Tourcoing.

Océans 10 février – 22 avril 2018 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Le Fresnoy et la TBA21-Academy s’associent pour présenter l’exposition Océans. Une vision du monde au rythme des vagues. L’exposition présente des artistes dont les œuvres originales offrent des perspectives océaniques sur les dimensions culturelles, politiques et biologiques de l’hydrosphère de la planète, examinant les effets des problèmes engendrés par les humains, comme le changement climatique et la montée du niveau de la mer, tout en réinventant des relations humaines et « plus qu’humaines ». L’exposition présente des œuvres nouvellement commandées, dont beaucoup sont le résultat des expéditions de l’Académie dans l’océan Pacifique, ainsi que des pièces exceptionnelles de la collection de la TBA21 et des œuvres d’artistes dont la pratique est profondément ancrée dans l’espace océanique.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefresnoy.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-10T14:00:00+01:00 – 2018-02-10T20:00:00+01:00

2018-04-22T14:00:00+02:00 – 2018-04-22T19:00:00+02:00

