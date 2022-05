LE FRESNEL – Bar du Soir Du Château des Rêves

LE FRESNEL – Bar du Soir Du Château des Rêves, 28 mai 2022, . LE FRESNEL – Bar du Soir Du Château des Rêves

2022-05-28 18:30:00 – 2022-05-28 01:00:00 Avec son décor unique aux couleurs dignes d’un James Bond, LE FRESNEL, bar cosy et chic, est un lieu de dégustation feutré pour tous les amateurs : le soir venu, une ambiance éclectique et cosmopolite en fait un lieu très French Touch. Avec ses… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville