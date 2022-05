LE FRESNEL – Bar du Soir Du Château des Rêves, 14 mai 2022, .

LE FRESNEL – Bar du Soir Du Château des Rêves

2022-05-14 – 2022-05-14

Avec son décor unique aux couleurs dignes d’un James Bond, LE FRESNEL, bar cosy et chic, est un lieu de dégustation feutré pour tous les amateurs : le soir venu, une ambiance éclectique et cosmopolite en fait un lieu très French Touch. Avec ses Cocktails classiques ou contemporains, sa sélection de Crémants et Champagnes pour les fins connaisseurs, ses Vins de prestige,

LE FRESNEL vous surprendra par une carte savoureuse et raffinée. Laissant aller son inspiration au gré de l’Histoire et des Arômes, notre Chef Barman propose de déguster ses Créations inédites et originales, mariant rigueur et virtuosité.

Et ne manquez pas L’OR IMPÉRIAL, l’incroyable Cocktail aux Paillettes d’Or, servi dans son Calice Napoléon de Cristal gravé à l’Or fin 24 carats que vous pourrez garder en souvenir !

Réservez vos entrées pour un moment inoubliable et privilégié entre amis (à partir de 25€)

Ouvert uniquement sur réservation 48 h à l’avance

