SANGRIA GRATUITE en concert au STILL BASS FESTIVAL à LA BASTILLE, INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE (49) La Bastille INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 49123, 3 juin 2022 18:00, Le Fresne sur Loire. Vendredi 3 juin, 18h00 Sur place Entrée : 16 € sur réservation en ligne. https://www.facebook.com/StillBassFestival, http://www.sangriagratuite.com SANGRIA GRATUITE en concert au STILL BASS FESTIVAL à INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE. Le STILL BASS FESTIVAL a lieu cette année à La Bastille, à INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE (49123). Le samedi 4 juin 2022 pour sa 3ème édition, le Still Bass Festival accueille le célèbre groupe de rock-festif SANGRIA GRATUITE qui viendra pour interpréter ses célèbres chansons festives. David, Lolo et Gibb’s mettront le feu aussi leurs nouvelles chansons, vous les découvrirez avec plaisir. Sur scène vous verrez aussi : DJ LOOPING, The ONIRIST, ARCHIMEDE, BOOBOO’ZZZ et ALL STARS. Super programme. Pour réserver rendez-vous sur la page Facebook du STILL BASS FESTIVAL. La Bastille INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 49123 Ingrandes-Le fresne sur Loire 49123 Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire vendredi 3 juin – 18h00 à 23h59

