Halloween Le Frêche, 31 octobre 2023, Le Frêche.

Le Frêche,Landes

L’équipage du Black Pearl a fait escale à Le Frêche ! D’ailleurs Jack Sparrow a laissé son trésor qu’il faudra retrouver dès 17h30 mais exige un déguisement pour pouvoir être récompensé. L’équipage a préparé un repas pour l’occasion.

Pensez à réserver avant le 27 octobre..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Le Frêche 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The crew of the Black Pearl have stopped off at Le Frêche! Jack Sparrow has left behind his treasure, which must be found by 5:30 p.m., but requires a disguise in order to be rewarded. The crew has prepared a meal for the occasion.

Don’t forget to book before October 27.

La tripulación del Perla Negra ha hecho escala en Le Frêche Jack Sparrow ha dejado atrás su tesoro, que debe ser encontrado antes de las 17:30, pero tendrás que disfrazarte para ser recompensado. La tripulación ha preparado una comida para la ocasión.

No olvide reservar antes del 27 de octubre.

Die Crew der Black Pearl hat einen Zwischenstopp in Le Frêche eingelegt! Jack Sparrow hat übrigens seinen Schatz zurückgelassen, den es ab 17:30 Uhr zu finden gilt, aber er verlangt eine Verkleidung, um belohnt werden zu können. Die Crew hat für diesen Anlass ein Essen vorbereitet.

Denken Sie daran, vor dem 27. Oktober zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Landes d’Armagnac