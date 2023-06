Les Foulées Frêche – 3ème édition Le Frêche, 1 juillet 2023, Le Frêche.

Le Frêche,Landes

A travers la forêt , le long des sentiers autour de le Frêche, venez participer à la 3ème édition d’une belle épreuve sportive.

A 18h, vous partirez, au choix, pour une course nature de 6 ou 12 kms ou bien, à 18h05 pour une marche de 6 kms.

Inscription sur www.tiptiptop.top.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Le Frêche 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 3rd edition of a great sporting event through the forest and along the trails around Le Frêche.

At 6pm, you can choose between a 6km or 12km nature run, or a 6km walk at 6:05pm.

Registration on www.tiptiptop.top

Participe en la 3ª edición de un gran evento deportivo por el bosque y los senderos que rodean Le Frêche.

A las 18:00, podrá elegir entre una carrera natural de 6 km o 12 km, o una marcha de 6 km a las 18:05.

Para inscribirse, visite www.tiptiptop.top

Durch den Wald , entlang der Pfade rund um Le Frêche, nehmen Sie an der dritten Auflage eines schönen sportlichen Wettkampfes teil.

Um 18 Uhr starten Sie wahlweise zu einem Naturlauf von 6 oder 12 km oder um 18.05 Uhr zu einem Spaziergang von 6 km.

Anmeldung unter www.tiptiptop.top

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Landes d’Armagnac