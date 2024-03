Le français nous unit Lycée bilingue n°9 Alphonse de Lamartine Sofia, dimanche 24 mars 2024.

Le français nous unit Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Dimanche 24 mars, 17h00 Lycée bilingue n°9 Alphonse de Lamartine entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

La Francophonie nous unit en Bulgarie !

Le 24 mars, en partenariat avec l’Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM) et l’association des Professeurs de et en Français de Bulgarie (APFB), le Centre Régional Francophone pour l’Europe Centrale et Orientale (CREFECO) organise une soirée pour célébrer la Francophonie !

Une soirée placée sous le signe des diversités et cultures francophones avec au programme : défilés de costumes traditionnels de pays francophones, exposition d’oeuvres et concert de percussions !

Lycée bilingue n°9 Alphonse de Lamartine bul. « Patriarh Evtimiy » 35, 1142 Sofia Sofia 1142 Център Oblast de Sofia-ville

danse percussions