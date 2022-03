Le français, langue des affaires ? Beyrouth Beirut Catégorie d’évènement: Beirut

Le français, langue des affaires ? Beyrouth, 10 mars 2022, Beirut. Le français, langue des affaires ?

Beyrouth, le jeudi 10 mars à 16:00

Dans le cadre des activités programmées durant mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour. Il s’agit d’une série de trois table-rondes interactives, retransmises en direct sur Facebook depuis le Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth. Après une première table-ronde qui a eu lieu jeudi 3 mars sur de l’adaptation du système éducatif aux impératifs économiques et sociaux au Liban, la deuxième aura lieu le jeudi 10 mars à 16h (heure de Beyrouth) avec pour titre « Le français, langue des affaires ? ». Rassemblant près de 300 millions de locuteurs, appris comme langue étrangère sur tous les continents, langue dans les échanges internationaux, numériques et commerciaux, le français demeure souvent perçu dans sa dimension de langue de culture, alors que c’est aussi une langue des affaires. Quelles en sont les dynamiques ? Quelles en sont les perceptions ? Quelles en sont les réalités ? Quelle est la situation au Liban ? Participants : Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient ; Maxence Duault, Directeur général ESA Business School ; Pascale Asmar, représentante de l’APFA (Actions pour promouvoir le français des affaires) au Liban ; Amira Mourad, Directrice des Programmes PME à Berytech. Animation/modération : Philippe Hage Boutros, responsable de la Page Économie de l’Orient-le Jour. Le débat sera retransmis en Live sur Facebook : L’Orient-Le Jour [[https://www.facebook.com/lorientlejour](https://www.facebook.com/lorientlejour)](https://www.facebook.com/lorientlejour) L’AUF Moyen-Orient [[https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient)](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient) Dans le cadre des activités programmées durant mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour. Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T16:00:00 2022-03-10T17:00:00

