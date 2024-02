LE FRANÇAIS DANS TOUS SES ÉTATS Archives départementales Marseille 3e Arrondissement, mercredi 20 mars 2024.

Du 16 au 24 mars 2024

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie

Les Archives départementales vous invitent à une visite du bâtiment et ses espaces de conservation. La découverte de documents prestigieux comme l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui consacra l’usage du français comme langue administrative, et d’autres documents, moins connus, vous permettra de retracer l’histoire et l’évolution de la langue française du Moyen Âge à nos jours.



Public adulte et jeunes à partir de 11 ans



le mercredi 20 mars de 14 h à 15 h 30

le vendredi 22 mars de 18 h à 19 h 30

D’autres créneaux de séance peuvent être attribués aux groupes constitués durant la semaine du 18 au 22 mars 2024.



Gratuit sur réservation à archives13@departement13.fr Informations au 04 13 31 82 52 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20 15:30:00

Archives départementales 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur archives13@departement13.fr

L’événement LE FRANÇAIS DANS TOUS SES ÉTATS Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-16 par Provence Tourisme