Parvis de la Maison écocitoyenne, le mercredi 24 novembre à 10:00

Le Fraich’Cook Tour ——————- Le Fraich’Cook Tour, c’est 5 animations inédites autour de notre foodtruck : démos cuisine, roue des fruits et légumes, informations anti-gaspi et borne à selfie. A son bord, un influenceur, dans le public, autour de la roue, un chef cuisinier et un diététicien. Découvrez le programme en détails. Le programme ———— Le mercredi 24 novembre, de 10h à 17h : * Le food truck Notre Food truck parcourra toute la France jusqu’à la fin de l’année avec à son bord, un influenceur « food » de la région. Il proposera des démonstrations de recettes simples, rapides et économiques. * L’anti-gaspi box Avec l’anti-gaspi box, vous saurez tout, l’influenceur vous montrera comment avoir le réflexe « anti-gaspi » avec des fanes de radis ou des épluchures de pommes par exemple. * Le défi Fraich’cook Un diététicien et un chef partageront leurs conseils pour préparer les fruits et légumes et leurs astuces pour marier des saveurs surprenantes. * Le vélo smoothies A la force de vos jambes, vous pourrez mixer des smoothies originaux. * Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux #fraichcook

Entrée libre

Parvis de la Maison écocitoyenne Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



