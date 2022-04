Le Frai des Poissons

Le Frai des Poissons, 23 avril 2022, . Le Frai des Poissons

2022-04-23 – 2022-04-23 Rdv sur le parking du plan d’eau de Neufchâtel.

Découverte des alevins de salmonidés, des pontes de chabots, de lamproies et du cycle biologique de ces espèces.

Prévoir des bottes. Rdv sur le parking du plan d’eau de Neufchâtel.

Découverte des alevins de salmonidés, des pontes de chabots, de lamproies et du cycle biologique de ces espèces.

Prévoir des bottes. +33 7 69 96 83 56 Rdv sur le parking du plan d’eau de Neufchâtel.

Découverte des alevins de salmonidés, des pontes de chabots, de lamproies et du cycle biologique de ces espèces.

Prévoir des bottes. dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville