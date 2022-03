Le FRAC s’invite au Musée Nancray Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Le FRAC s'invite au Musée

Musée des Maisons comtoises, Nancray
14 mai 2022 – 18 septembre 2022

Exposition de trois œuvres du FRAC en lien avec le fil rouge 2022 : l'alimentation. Chez les artistes contemporains, l'alimentation fait recette ! Illustrations au travers d'une sélection d'œuvres du Frac Franche-Comté. Exposition coproduite en partenariat avec le FRAC.

Contact: musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77
https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/69/364-Le-FRAC-sinvite-au-mus%C3%A9e

