Somme Tilloy-Floriville Le foyer rural Maisnières – Tilloy fête ses 30 ans ! « Une belle aventure qui dure et continue »

Rendez-vous à la salle des fêtes de Tilloy de 10h00 à 17h00.

Venez participer à l’exposition participative du foyer : apportez un objet, une photo, une anecdote sur le foyer, à partager, à raconter, exposer…

Panneaux des activités des sections

Pique-nique : chacun apporte quelque chose à partager – lecture de contes, réalisations manuelles sur place…

Présentation du livre « les moulins de Gamaches » de Jocelyn Berquez

Animations et jeux picards sont également prévus

Toute l’équipe vous attend nombreux !!

