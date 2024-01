« Ça tourne pas rond », un spectacle de Annick ROUX reprenant chansons et textes de Francis BLANCHE Le Foyer Moutiers-en-Puisaye, dimanche 18 février 2024.

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

Francis Blanche est parfois classé, hâtivement, parmi les auteurs mineurs.En ce cas c’était un mineur de fond! Les mots, les musiques sont des prétextes à jeu, mais il ne s’en joue pas. Sans jamais prendre la posture du sérieux, il est très profond, il traque la bêtise, les idées toutes faites et nous invite à la vigilance et à garder l’esprit critique. À cet égard, les canulars téléphoniques sont un sujet précieux de réflexion à une époque où la communication était pourtant moins galvaudée qu’aujourd’hui. Il fait la démonstration, par l’exemple, que toute l’absurdité du monde vient de ce que les hommes ne savent pas s’écouter.

Pour mon spectacle, dans cette œuvre considérable et multiforme j’ai choisi des chansons, des aphorismes et des poèmes dont beaucoup sont méconnus: tendres, douloureux ou indignés. Car le complice de Pierre Dac avait le blues.

Si Francis Blanche avait vécu, il aurait aimé Coluche, Desproges ou quelques autres. Mais s’il n’avait pas vécu, y aurait-il eu Coluche, Desproges ou quelques autres ?

Annick Roux

Époustouflante Annick Roux, avec Nathalie Fortin pour mettre Francis Blanche en lumières arc-en-ciel, drôle, féroce, incisif, narquois et désespérément lucide .. . La réussite de ce spectacle tient à l’harmonie entre le fond et la forme, des chansons dont le propos est quasiment intemporel, une comédienne qui les fait vivre dans tous les registres de la commedia dell‘arte dans ce qu’elle offre de meilleur.

Le Foyer Rue de l’Église

Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



