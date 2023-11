Christian PACCOUD en concert, seul en scène avec son accordéon Le Foyer Moutiers-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Moutiers-en-Puisaye

Yonne Christian PACCOUD en concert, seul en scène avec son accordéon Le Foyer Moutiers-en-Puisaye, 3 décembre 2023, Moutiers-en-Puisaye. Moutiers-en-Puisaye,Yonne .

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Le Foyer Rue de l’Église

Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Moutiers-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Le Foyer Adresse Le Foyer Rue de l'Église Ville Moutiers-en-Puisaye Departement Yonne Lieu Ville Le Foyer Moutiers-en-Puisaye latitude longitude 47.60968;3.17562

Le Foyer Moutiers-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moutiers-en-puisaye/