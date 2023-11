Répétition publique de « Royaume » – Cie Appach au Foyer Le Foyer Marminiac, 3 novembre 2023, Marminiac.

Marminiac,Lot

Cécile Grassin, chorégraphe, s’inspire de l’album jeunesse « Max et les Maximonstres » pour créer un spectacle jeune public..

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

Le Foyer

Marminiac 46250 Lot Occitanie



Choreographer Cécile Grassin draws inspiration from the children’s album « Max et les Maximonstres » to create a show for young audiences.

La coreógrafa Cécile Grassin se ha inspirado en el libro infantil « Max y los Maximonstruos » para crear un espectáculo destinado al público infantil.

Die Choreografin Cécile Grassin lässt sich von dem Kinderbuch « Max und die Maximonster » zu einer Aufführung für junges Publikum inspirieren.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cazals-Salviac