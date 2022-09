Little Cailloux le foyer brue-Auriac Brue-Auriac Catégories d’évènement: Brue-Auriac

Var

Little Cailloux le foyer brue-Auriac, 6 octobre 2022, Brue-Auriac. Little Cailloux Jeudi 6 octobre, 17h30 le foyer brue-Auriac

sur invitation

Été culturel 2022 le foyer brue-Auriac 56 chemin de St Martin 83025 Brue-Auriac Brue-Auriac 83119 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 81 39 24 39 salle polyvalente Résidence de territoire dans le cadre de Rouvrir le Monde / été culturel Projet interactif entre regarder et éprouver, Faire Encore Cailloux est une immersion dans 4 crèches de la Provence verte (Seillons, Barjols, St Julien le Montagnier, Brue-Auriac) et devient le spectacle Little Cailloux Explorer et s’explorer

Une aventure chorégraphique sensorielle autour des 5 sens, voyage sensoriel à mi-chemin entre spectacle et atelier, nous proposons aux enfants dès le plus jeune âge un éveil aux sensations visuelles, sonores et tactiles génératrices d’imaginaire. Les expériences sensorimotrices, dés le plus jeune âge, sont fondatrices et permettent l’épanouissement de l’enfant. Une scénographie interactive, faite d’objets de différentes textures, volumes et densités est conçue pour éveiller les curiosités, développer les perceptions et affiner la motricité. Les pieds nus, tous les sens en éveil, dans une ambiance feutrée, les enfants feront l’expérience de différents stimuli, Ils pourront observer écouter, toucher, tester en faisant équipe avec les artistes qui les guideront tout au long de ce parcours ludique. En proximité avec les enfants, les artistes seront dans une grande disponibilité à ce qu’il advient tout en suivant une partition chorégraphique et sonore… à découvrir. Conception : Christine Fricker

Danse : Alice Galodé et Aude Cartoux

Musique : Jules Beckman

Costumes et accessoires : Nicole Autard

Lumières : Vincent Guibal Sortie de résidence sur invitation le 6 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T17:30:00+02:00

2022-10-06T18:30:00+02:00 ©cieitinerrances

Détails Catégories d’évènement: Brue-Auriac, Var Autres Lieu le foyer brue-Auriac Adresse 56 chemin de St Martin 83025 Brue-Auriac Ville Brue-Auriac lieuville le foyer brue-Auriac Brue-Auriac Departement Var

le foyer brue-Auriac Brue-Auriac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brue-auriac/

Little Cailloux le foyer brue-Auriac 2022-10-06 was last modified: by Little Cailloux le foyer brue-Auriac le foyer brue-Auriac 6 octobre 2022 Brue-Auriac le foyer brue-Auriac Brue-Auriac

Brue-Auriac Var