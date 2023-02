Atelier danse et musique de La Virevolte Le Four à Chaux, Néry (60)

Atelier danse et musique de La Virevolte Le Four à Chaux, Néry (60), 31 mars 2023, . Atelier danse et musique de La Virevolte Vendredi 31 mars, 19h00 Le Four à Chaux, Néry (60) organisé par La Virevolte Le Four à Chaux, Néry (60) 2 Ter, Grande Rue de Vaucelles Le Four à Chaux, 60320 Néry, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41360”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Soirée de danse et de musique folk ouverte à tous. Confirmés ou débutants, n’hésitez pas à nous rejoindre, les danses sont expliquées et faciles à suivre, tout le monde peut s’amuser, ambiance et sourires garantis :) Envie d’une soirée joyeuse et conviviale ? Venez voir, soyez curieux, vous serez conquis ! source : événement Atelier danse et musique de La Virevolte publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-03-31T23:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Le Four à Chaux, Néry (60) Adresse 2 Ter, Grande Rue de Vaucelles Le Four à Chaux, 60320 Néry, France Age maximum 110 lieuville Le Four à Chaux, Néry (60)

Le Four à Chaux, Néry (60) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//