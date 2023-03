Arts et matières au Four à chaux Le Four à chaux, 1 avril 2023, La Tour-sur-Orb.

Des artistes et des artisans d’art reconnus vous présenteront leurs oeuvres et réalisations au Four à Chaux de La Tour sur Orb les 1er et 2 avril 2023. Ils proposeront des ateliers et des démonstrations de savoir faire : travail du verre, des étoffes, tissage, impressions végétales …

L’exposition se tiendra dans un site emblématique de la transformation de la matière : la chaux, issue du calcaire, est un matériau millénaire dont on redécouvre aujourd’hui les vertus écologiques.

L’art, la création, la matière, le geste, l’outil expriment beauté et humanité.Venez découvrir ces artistes:

-Christine Mandement : art japonais : furoshiki; arts africains, australiens…

-Martine Bruggeman : à travers le verre, elle retranscrit un univers de dessins d’astronomie, de schémas, d’astrolabes et cadrans imaginaires.

-Brigitte Grégoire :elle aime les matières textiles et laines et les transforme en sacs, pochettes, châles coton…

-Imelda Guevara : elle file, elle tisse des écharpes, des pochettes en soie et fibres naturelles, qu’elle teint avec des produits écologiques et réalise des empreintes végétales.

En parallèle, des visites du Four à chaux seront organisées à 11h et 15h au cours de ces deux journées. Lors de ces visites immersives, vous pourrez entendre des personnages historiques qui ont été à l’origine de la création de l’usine : un maçon, un industriel, un chaufournier et même.. Napoléon III!

Le Four à chaux 54 avenue du four à chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

