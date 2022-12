Brunch du Jour de l’An au Fouquet’s Le Fouquet’s La baule Catégories d’évènement: La baule

Menu adulte: 99, Enfant: 50

Branch du Jour de l’An au Fouquet’s Une coupe de Champagne pour célébrer la Nouvelle Année suivie d’un brunch gourmand où se mêlent cuisines de la mer et du terroir. Musique live jazz et pop avec… Le Fouquet’s 6 avenue Pierre Loti 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:fouquets-royallabaule@groupebarriere.com »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/la-baule-branch-du-jour-de-l-an-au-fouquet-s-2456255.pdf »}] Branch du Jour de l’An au Fouquet’s

Une coupe de Champagne pour célébrer la Nouvelle Année suivie d’un brunch gourmand où se mêlent cuisines de la mer et du terroir. Musique live jazz et pop avec the French Song Group

Renseignements § Réservation au 02 40 11 48 48

fouquets-royallabaule@groupebarriere.com La Baule – Branch du Jour de l’An au Fouquet’s

2023-01-01T09:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

