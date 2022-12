Saint-Sylvestre au Fouquet’s Réveillon Dansant Le Fouquet’s La baule Catégories d’évènement: La baule

Saint-Sylvestre au Fouquet’s Réveillon Dansant Le Fouquet’s, 31 décembre 2022, La baule. Saint-Sylvestre au Fouquet’s Réveillon Dansant Samedi 31 décembre, 09h00 Le Fouquet’s Saint-Sylvestre au Fouquet’s Réveillon dansant Une coupe de Champagne pour vous souhaiter la bienvenue. Musique live « Jazz Coast » avec Thomas Duvigneau. Prolongez votre soirée en musique au Bar… Le Fouquet’s 6 avenue Pierre Loti 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:fouquets-royallabaule@groupebarriere.com »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/saint-sylvestre-au-fouquet-s-reveillon-dansant-2456252.pdf »}] Saint-Sylvestre au Fouquet’s

Réveillon dansant

Une coupe de Champagne pour vous souhaiter la bienvenue. Musique live « Jazz Coast » avec Thomas Duvigneau. Prolongez votre soirée en musique au Bar du Royal de minuit à 3h00 avec set DJ.

265€ par personne hors boissons

98€ par enfant (- de 12 ans) hors boissons

Renseignements § Réservation au 02 40 11 48 48

fouquets-royallabaule@groupebarriere.com Saint-Sylvestre-au-fouquet-s-réveillon-dansant

