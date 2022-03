Le fou de trucs Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Le fou de trucs Genillé, 26 mars 2022, Genillé. Le fou de trucs Genillé

2022-03-26 – 2022-03-26

Genillé Indre-et-Loire Genillé 5 7 EUR Spectacle humoristique Spectacle humoristique gaultier.frederic@wanadoo.fr +33 6 75 55 97 53 Spectacle humoristique Office de tourisme Loches TCL

Genillé

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Autres Lieu Genillé Adresse Ville Genillé lieuville Genillé Departement Indre-et-Loire

Genillé Genillé Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genille/

Le fou de trucs Genillé 2022-03-26 was last modified: by Le fou de trucs Genillé Genillé 26 mars 2022 Genillé Indre-et-Loire

Genillé Indre-et-Loire