Scène Ouverte by La Ruche Le Forum Vauréal Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Vauréal Scène Ouverte by La Ruche Le Forum Vauréal, 12 octobre 2023, Vauréal. Scène Ouverte by La Ruche Jeudi 12 octobre, 20h00 Le Forum Gratuit sur inscription ■■■ ARTISTES

Formulaire d’inscription à remplir avant le 1er octobre : https://bit.ly/SO-12-10-2023

Notre équipe se réunit 1 semaine avant l’évènement pour sélectionner les 9 artistes qui passeront sur scène.

Le jour J, les meilleurs MC’s de La Ruche ainsi que l’équipe du Forum de Vauréal vous accueilleront et vous mettront à l’aise. Règles

Artistes solos ou en groupe, amateurs, locaux, ou pas, viennent présenter deux compositions ou reprises de leurs choix. Informations techniques

Sur place il y a:

-Batterie

-Ampli Basse

-Ampli guitare

-Stand RTX

– DI

– Micros SM58

Vous devez amener vos câbles et baguettes, vos instruments et vos bandes sons sur Clés USB ■■■ PUBLIC

Billetterie : https://leforum.cergypontoise.fr/agenda/scene-ouverte

jeudi 12 octobre 2023

20h ■■■ INFOS PRATIQUES

Forum de Vauréal

95 Bd de l’Oise, 95490 Vauréal Le Forum 95 Bd de l’Oise, 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://assolaruche.fr/scene-ouverte-12-10-2023/ »}] [{« link »: « https://bit.ly/SO-12-10-2023 »}, {« link »: « https://leforum.cergypontoise.fr/agenda/scene-ouverte »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00 Association La Ruche Détails Catégories d’Évènement: Val-d'Oise, Vauréal Autres Lieu Le Forum Adresse 95 Bd de l'Oise, 95490 Vauréal Ville Vauréal Departement Val-d'Oise Lieu Ville Le Forum Vauréal latitude longitude 49.031125;2.022025

Le Forum Vauréal Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaureal/