FROM IN LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus, samedi 23 mars 2024.

C’est en s’imprégnant de la culture chinoise que l’on comprend toute la poésie que Xie Xin retranscrit dans la gestuelle d’une danse épurée. La chorégraphie mise en oeuvre dans From IN trouve ses origines dans la calligraphie chinoise et particulièrement dans l’idéogramme ? qui signifie « Humain ». Ce caractère est constitué de deux traits. L’attention de Xie Xin se focalise sur le point de contact entre ces deux lignes qui vont dans des directions opposées. Ce point d’origine est la rencontre de deux possibilités, un lieu d’échange entre les contraires. C’est un lieu de connexion au coeur des relations avec les autres. Avec From IN, Xie Xin nous plonge dans un espace-temps sensible, où les strates de souvenirs ne cessent de se superposer les unes aux autres. Figures fantasmatiques, ses danseurs apparaissent et disparaissent dans une unité énigmatique et élégante, entre tradition et modernité.

Tarif : 24.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83