CLAUDIO CAPEO LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus, 9 février 2024, Frejus.

« On va pas se mentir, le monde est un foutu combat… »Pourquoi faire ressortir cette phrase-choc parmi tant d’autres du nouvel album tellement riche de Claudio Capéo, artiste multi-récompensé, recordman des ventes de disques ? Tout simplement parce que, malgré le succès, malgré les records et un statut qui fait de lui l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020, Claudio Capéo n’a rien changé : au-delà des modes, inspiré par la vie vraie, proche des « petites gens » qui inspirent de grandes chansons, il poursuit sa route et nous invite au voyage, l’âme vagabonde, la voix rocailleuse, le verbe haut et le « majeur en l’air ».L’authenticité est sa signature. Son quatrième album a pour principale vertu de toucher au cœur sans jamais tirer les larmes. Il célèbre la vie comme une fête, sans complaisance mais sans misérabilisme. Demain n’est pas foutu, semble-t-il chanter bien haut. Un peu comme ce poète d’un autre temps, du nom de Jacques Prévert, qui nous demandait de « sourire, ne serait-ce que pour donner l’exemple… »

Tarif : 31.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus