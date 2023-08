MAISON D’EN FACE LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus, 27 janvier 2024, Frejus.

MAISON D’EN FACE LE FORUM – SALLE GOUNOD a lieu à la date du 2024-01-27 à 20:30:00.

Tarif : 24 à 37.5 euros.

Incontournable, le danseur et chorégraphe Léo Walk et sa compagnie La Marche Bleue nous invitent dans Maison d’en face, une exploration poétique des sentiments amoureux et amicaux, qui emprunte ses codes au hip-hop et à la danse contemporaine.Léo Walk a conquis le monde de la danse et de la mode, séduisant ces milieux par sa grande liberté de style. Inspiré aussi bien par la breakdance que par la danse contemporaine, l’électro et le modern jazz, il élabore son propre langage chorégraphique. Un langage qui vient du cœur et du corps. Fluide, instinctif, organique. Seule l’émotion compte, servie par la personnalité de chacun des interprètes.Un souffle poétique et une grâce suspendue flottent en permanence au-dessus de ce spectacle qui entraîne les danseurs de la joie pure et enfantine à la mélancolie, et de l’abattement à la plénitude. Interrogeant la place de chacun et chacune au sein du collectif, des duos, des trios et des groupes se font et se défont, se cherchent, se trouvent, se rassemblent puis se dénouent, sur la musique électro et les paroles de Flavien Berger. Email PMR : contact@theatre-le-forum.fr

LE FORUM – SALLE GOUNOD

83 BOULEVARD DE LA MER Frejus 83600

