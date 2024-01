LES PETITES GEOMETRIES LE FORUM – SALLE COCTEAU Frejus, mercredi 27 mars 2024.

Ce voyage surréaliste et poétique est un concentré de poésie et de drôlerie. Sa délicatesse et sa virtuosité forcent le respect et conquièrent toutes les générations !Au croisement du mime, du théâtre d’objets et de l’image animée, ce duo muet ouvre la porte aux imaginaires en dialoguant par le corps et le dessin, sur deux cubes d’ardoise en guise de têtes.Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans ces cubes noirs, elles font défiler un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Au moyen de dessins à la craie, d’images aimantées, de collages ou de superpositions, les boîtes font naître divers personnages qui se transforment ; elles inventent des géométries variables, libèrent et sollicitent l’imaginaire pour aborder la communication et les relations humaines.Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE FORUM – SALLE COCTEAU 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83