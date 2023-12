DAN AR BRAZ LE FORUM Nivillac Catégories d’Évènement: 56

Nivillac DAN AR BRAZ LE FORUM Nivillac, 10 février 2024, Nivillac. Dan Ar Braz – Samedi 10 février à 20h30Comme un peintre, ses musiques ont une texture Dan Ar Braz compose sur fond de mémoire celtique. Bercé d’influences musicales d’abord anglo-saxonnes puis celtiques, ses compositions nous accompagnent depuis des décennies et continuent de rassembler un public très fidèle. Mélodiste hors pair, il se singularise par ses accords qui bourdonnent. Le bourdon est la base de sa musique comme de celle de bien des musiques traditionnelles.

Tarif : 15.00 – 19.00 euros.

