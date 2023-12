12 FEMMES EN COLERE LE FORUM Nivillac, 12 janvier 2024, Nivillac.

12 femmes en colère – Vendredi 12 janvier 2024 à 20h30À la manière d’un documentaire radiophonique. En 1975 à Couëron, une grève éclate au sein de l’usine Tréfimétaux pour exiger une augmentation de salaire. Le refrain de l’austérité rabâché par le patron n’est plus tenable… Un bras de fer commence. À partir de ces faits réels, ce spectacle raconte comment prendre part à la lutte permet de prendre conscience des injustices et des oppressions, et comment le besoin d’émancipation des femmes prend décidément tout le monde de court…

Tarif : 10.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FORUM Place du Bgr Éric Marot 56130 Nivillac 56