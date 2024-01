AN EVENING WITH Y&T Le Forum – La Grande Salle Vaureal, vendredi 18 octobre 2024.

Le groupe Y&T vient fêter ses 50 ans de tournées au Forum, une date unique en France !Avant Mötley Crüe, avant RATT, avant même Metallica, Y&T s’acharnait dans les clubs de rock en sueur à travers l’Amérique. Lorsque le groupe s’est formé au début des années 1970, ils étaient loin de se douter qu’ils établiraient la norme pour les groupes de hard rock qui suivraient. La plupart des plus grands groupes des années 80 sont devenus populaires en réalisant les premières parties deY&T et ont fait leurs armes avec le groupe (Metallica, Mötley Crüe…).Fondé à Oakland, en Californie, Y&T est un pionnier du hard rock de la région de la baie de San Francisco. Qu’il s’agisse d’un festival de cinquante mille personnes ou d’une boîte de nuit, les sets énergiques et les performances passionnées de Y&T captivent toujours des légions de fans à travers le monde, prouvant que leur musique est intemporelle.Formé à l’origine sous le nom de Yesterday and Today, le quatuor initial – avec Dave Meniketti (guitare et chant), Phil Kennemore (basse), Leonard Haze (batterie) et Joey Alves (guitare rythmique) – a traversé les années 70 et 80 laissant leur marque dans le monde du hard rock. Après deux albums dans les années 70 sur London Records, ils ont raccourci leur nom en Y&T et ont sorti huit albums sur A&M dans les années 80. Deux autres albums avec Geffen Records ont marqué une ère de changement avec Jimmy DeGrasso (Alice Cooper, Suicidal Tendencies, Megadeth) à la batterie et Stef Burns (Alice Cooper, Berlin, Huey Lewis) à la guitare.Avec une discographie de 18 albums, Y&T a vendu plus de quatre millions d’albums depuis sa création en 1974. Le plus récent single du groupe, I’m Coming Home , comptabilise 1,5 million de vues sur YouTube. Y&T a reçu une large diffusion avec des succès tels que Forever , Rescue Me , Mean Streak , Don’t Stop Runnin’ et Summertime Girls . Les chansons de Y&T ont été présentées dans une multitude de films et d’émissions de télévision, notamment Real Genius, Out of Bounds, Baywatch et Hunter.Avec le décès de Kennemore, Haze et Alves, c’est Meniketti (chant / guitare) qui perpétue l’héritage qu’est Y&T et continue de tourner dans le monde entier, John Nymann (guitare / chant), Aaron Leigh (basse / chant) et Mike Vanderhule (batterie / chant), jouant des chansons qui couvrent les cinq décennies de carrière du groupe et incluent tous les succès favoris des fans.

