311 Le Forum – La Grande Salle Vaureal, 27 juin 2024, Vaureal.

Avant leur passage au Hellfest, le groupe 311 (Three Eleven) sera au Forum pour une date unique en salle Française !311 est un quintette de rock alternatif américain qui s’est formé en 1990. Leur style fusionne le reggae, le hip-hop, le funk et le metal : un savant mélange rythmique qui en a fait des piliers du rap-rock dans les années 1990 et 2000. Leur « fan base » leur est aujourd’hui encore, farouchement dévouée. Leurs albums 311 (1995) et Transistor (1997) ont donné naissance aux singles à succès « Down », « All Mixed Up » et « Beautiful Disaster » grâce auxquelles ils ont pu réaliser une percée spectaculaire. Plusieurs de leurs albums ont figuré dans le Top 10 mondial au cours des décennies qui ont suivi, dont « Uplifter », qui a culminé un temps en tête de lice en 2009. Dans les années 2010, 311 s’en est tenu à sa formule éprouvée, au service de ses fans de toujours. Retrouvez-les en concert au Forum de Vauréal le jeudi 27 juin 2024 !

Tarif : 23.10 – 23.10 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95