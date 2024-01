BENJAMIN TRANIE Le Forum – La Grande Salle Vaureal, samedi 1 juin 2024.

Placement libre assisCo-production Le Forum / Tonton Patch en accord avec Agapé & SPG recordsDécouvrez le Forum en mode one-man show, avec ce premier spectacle humoristique dans nos murs en compagnie de l’excellent Benjamin Tranié ! Anciennement chez radio Nova, il est depuis 2022 chroniqueur humoristique chez France Inter aux côtés de Matthieu Noël dans son émission Zoom Zoom Zen .FÉLICITATIONS ET TOUT ET TOUT« Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage. Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Château de Vieux-Sac.Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie.Au prix du mariage, merci d’être généreux dans l’urne. »

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95