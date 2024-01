THE ANIMALS AND FRIENDS Le Forum – La Grande Salle Vaureal, vendredi 19 avril 2024.

The Animals & Friends est mené à la baguette par son membre historique fondateur John Steel, intronisé au Rock’n’Roll Hall Of Fame. Il jouait au côté d’Eric Burdon avant même qu’ils ne décident de fonder The Animals.Le set des ANIMALS & Friends reprend les irrésistibles classiques des classiques que sont « Don’t Let Me Be Misunderstood », « House Of The Rising Sun », « We’ve Gotta Get Out Of This Place » et quelques perles rares.A l’occasion du 60ème anniversaire de la sortie de House Of The Rising Sun , The Animals & Friends traverseront la Manche pour offrir au public français le son original du Rhythm’n’blues Anglais : intemporel !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95