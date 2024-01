LORDI Le Forum – La Grande Salle Vaureal, samedi 30 mars 2024.

Attendez-vous à un concert monstrueux, avec Lordi qui débarque tout droit de Finlande le samedi 30 mars prochain ! Lordi continue avec succès de nous donner la chair de poule, à sa manière, aussi étrange qu’accrocheuse. Leur dernier album studio, « Screem Writers Guild » est sorti le 31 mars 2023.Fondé en 1992 par le chanteur, auteur-compositeur et designer M. Lordi ; Lordi est l’un des groupes majeurs de rock / heavy metal finlandais de notre époque. Originaire de Rovaniemi (Laponie du Nord), le groupe a connu sa percée internationale après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson avec sa chanson à succès « Hard Rock Hallelujah » en 2006.Depuis lors, la troupe non conventionnelle s’est frayé un chemin sous les projecteurs de l’Europe avec son charme, ses airs inoubliables et ses costumes de monstres élaborés, et est devenue partie intégrante des programmations de festivals de renommée mondiale tels que le Wacken Open Air (DE) et le Masters of Rock (CZ), entre autres.C’est M. Lordi qui conçoit et réalise à la main la garde-robe complète du groupe et chaque soir de concert, il ne lui faut pas moins de 3 heures pour se transformer en l’homme monstre légendaire !

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95