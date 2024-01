LE B.A BA DE LA CHANSON FRANCAISE Le Forum – La Grande Salle Vaureal, samedi 16 mars 2024.

Jules est de retour au Forum accompagné de ses acolytes, pour vous proposer un répertoire de reprises des plus grands morceaux de la chanson française. Le troisième épisode de la série le B.A-BA de la chanson française sera dédié aux artistes dont le nom commence par G-H-I-J-K-L.Le B.A.-BA de la chanson épisode 3La puissance de Melissmell, la classe d’Emilie Marsh, l’espièglerie de Wally, la délicatesse de Nino Bonsoir, la folie de Jules.5 artistes singuliers, 6 musiciens un peu plus talentueux que géniaux pour un abécédaire de la chanson francophone dans tous ses états. Un feuilleton (ou série selon votre âge) à suivre en plusieurs épisodes.Salut le Forum !Tu ne pensais tout de même pas qu’on allait déclarer forfait et abandonner lâchement cette aventure alphabétique de la plus grande anthologie de notre patrimoine musical ? Non Madame, Non Monsieur. Ce n’est pas notre genre. Nous marquerons l’histoire. Et la tapisserie de Bayeux n’a qu’a bien se tenir ! Après l’Episode 1 joué chez les copains de Mery-sur-Oise, l’épisode 2 au grand Théâtre de Poissy, c’est dans la plus grande des plus si petites salles d’Île-de-France qu’on va vous déballer notre 3ème épisode.Le B-A BA de la chanson se doit d’être comme Tatie Gisèle. Plus elle vieillit, plus elle grossit, plus elle devient dingue, moins elle a de filtres et plus on l’aime. Et puis on veut en profiter avant que ça soit la fin. Attends-toi à une volée de nouveautés, une kyrielle de « Mais OUI ! » et une nuée de « Wahou mortel ! ».Pour cette fournée nous nous retrouverons autour des lettres G-H-I-J-K-L. Alors es-tu prêt à plonger dans une eau turquoise où barboteront Higelin, Hallyday, Gall et Gainsbourg ? Mais aussi des vivants hein t’inquiètes. Comment éluder Goldman, Jonasz, Goldman, Hardy, Goldman, Kaas, Lavoine et Goldman ?Pour te servir tout ce beau monde, toujours 5 interprètes aussi singuliers que talentueux, entourés par les fabuleux « Bravo les mecs » (un peu plus balèze que le groupe le plus fort du monde). Val d’oisiennes, Val d’oisiens tourbillonne toi les cervicales, étale-toi du Synthol sur les chevilles et cale tes mocassins dans les starting block : les Académiciens de la chanson Francophone reviennent en ville. Et y’en aura pas d’autres dans le secteur. Le choix sera forcément subjectif, mais sincère.Indubitablement arbitraire, mais jubilatoire.Bref le meilleur, ou le pire si tu insistes vraiment, de la chanson francophone.Sans Tatie Gisèle, mais avec toute leur folie et une flopée de surprises.Avec : Melissmell, Emilie Marsh, Wally, Nino Bonsoir, JulesEt Bravo les mecs : Franck Marco (Batterie), Anthony La Rosa (Basse), Alexis Marechal (Guitares), Mathieu Debordes (Claviers), Thomas Cormier (Trombone), Regis Pons (Trompette).

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95