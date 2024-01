BUCKCHERRY FASTEST LAND ANIMAL Le Forum – La Grande Salle Vaureal, 10 février 2024, Vaureal.

???????????????????? sont de retour au Forum, 10 ans après leur 1er passage !Buckcherry est unique, complexe, simple, passionné, explosif, original et c’est toujours un bon moment. Buckcherry a été mon amour, ma douleur, ma passion et je suis tellement fière de ce que nous avons accompli. Quand j’ai commencé à me consacrer à la musique, je ne pensais pas que ça prendrait autant de responsabilités. Pour un gars qui n’a jamais pensé qu’il allait vivre au-delà de 30 ans, cela a été un voyage incroyable.Notre précédent album HELLBOUND marque les 22 ans de notre premier album éponyme et rappel sur quelles montagnes russes incroyables nous avons vécues. Des chansons à succès aux disques de platine et d’or et à des millions de fans dans le monde entier – tout cela à une époque où les groupes de hard rock traditionnels n’existaient pas – à l’exception de Buckcherry. Nous avons déjoué les pronostics et bâti notre réputation en live avec notre approche « unique en son genre » à chaque opportunité.Découvrez notre 10ème album Vol.10 , sorti en juin 2023.Josh Todd : « Vol. 10 est notre dixième album – peu de groupes ont la chance d’atteindre cette marque et nous prenons cela très au sérieux en nous investissant corps et âme dans cet effort. Nous avons travaillé dur sur l’écriture des chansons pour offrir à l’auditeur une expérience rock n’roll profonde et rendre ce disque inoubliable.Ouverture des portes à 18h30Début du concert à 19h30

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-02-10 à 19:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95