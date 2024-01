SORTILEGE – SORTILEGE ANIMALIZE EXISTANCE Le Forum – La Grande Salle Vaureal, 27 janvier 2024, Vaureal.

Un an jour pour jour après leur dernier passage, Sortilège seront de retour sur la toute nouvelle scène du Forum. La date avait rapidement affichée complet, alors pour satisfaire le plus grand nombre, on prend les mêmes et on recommence, en plus grand cette fois.SORTILÈGEUne légende ne meurt jamais !Quelques décennies après sa naissance et la sortie d’un EP éponyme, de 2 albums cultes “Métamorphose” et “Larmes de Héros”, Sortilège, groupe mythique et iconique français renaît de ses cendres en 2020.Phoenix sort en août 2021. Il est le premier album enregistré avec le nouveau line-up dans lequel figurent 12 classiques réactualisés et 2 titres inédits. Fans et médias sont conquis. S’en suivent de nombreux concerts : Elysée Montmartre Paris, Mainstage Hellfest, Keep it True DE, Blast from the Past BE, Heavy Metal Maniacs DE, 70 000 tons of Metal USA, Into Battle Fest Athens…Apocalypso sort en Mars 2023 avec une distribution internationale (Season Of Mist), il contient 10 nouveaux morceaux. Des invités prestigieux comme Stéphane Buriez (Loudblast), Kevin Codfert, Zaher Zorgali et Malek Ben Arbia (Myrath), participent à ce monument. Créant l’événement, cet opus est mondialement plébiscité.Le clip “Vampire” sort sur la chaîne youtube de Season of Mist peu après la sortie de l’album.La tournée Apocalypso débute en Août 2023, et se poursuivra jusqu’en 2024.ANIMALIZEAnimalize est donc un jeune groupe Lyonnais qui s’est formé an 2018. Après un EP 4 titres « Tapes From The Crypt » qui a rencontré un beau succès auprès des fans de heavy à l’ancienne, le groupe se devait de nous sortir un véritable premier album. C’est donc chose faite avec ce « Meat We’re Made Of ».Pas la peine d’aller chercher très loin le style pratiqué par les Lyonnais. Il suffit de regarder le logo, la pochette, les looks des gus… on nage en plein dans les années 80, quelque part entre les premiers opus de WASP, Mötley Crüe et des groupes comme Tokyo Blade, Battleaxe ou tout bon représentant de la NWOBHM.C’est par le très bon « Samouraï De l’Univers » que nous replongerons sans problème dans la vague heavy speed française période 80’s et notamment un certain SMF qui était à l’époque dans le même registre musical.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 19:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95