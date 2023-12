LES RAMONEURS DE MENHIRS Le Forum – La Grande Salle Vaureal, 20 janvier 2024, Vaureal.

Les Ramoneurs de Menhirs, groupe de punk celtique originaire de Bretagne débarquent le samedi 20 janvier 2024 au Forum de Vauréal ! Breizhistan~s !C’est au printemps 2006 qu’eut lieu la naissance explosive des RAMONEURS DE MENHIRS.Dans la nuit bretonne a` danser, sur fond de boi^te a` rythme survolte´e, une guitare punk sature´e s’unit alors au chant traditionnel partisan et aux the`mes fre´ne´tiques d’un couple de sonneurs.Les airs restent fide`les au re´pertoire et au style des anciens, la langue bretonne s’enroule et se de´roule, au gre´ des gavottes, laride´s, plinn, hanter-dro et autres kas a-barh.Les paroles d’origine sont souvent de´tourne´es, au profit d’un regard contestataire et actuel sur notre monde.Le cocktail punk-trad est de´tonant.Entre modernite´ et tradition, canal punk et canal historique fusionnent dans l’he´ritage de l’insoumission be´rurie`re, et l’on assiste a` la naissance d’une ve´ritable re´volution culturelle et transge´ne´rationnelle !Avec plus de 1500 concerts survolte´s a` leur actif, les Ramoneurs embrasent tour a` tour la Bretagne, puis la France, une partie de l’Europe (Belgique, Suisse, E´cosse, Espagne, Allemagne, Pays-Bas etc.), sans oublier les tourne´es au Que´bec.C’est dans la chaleur et l’e´nergie des concerts que la fusion a lieu.La danse entrai^ne toutes les ge´ne´rations et rassemble les tribus.Le pogo breton et la gavotte punk se rejoignent dans une transe commune.Le ton est donne´ : UNITE´ ! « Ensemble, nous sommes de la dynamite ! »Radicalement engage´s, militants actifs et re´actifs, les Ramoneurs de Menhirs soutiennent, concert apre`s concert, les causes qui leur sont che`res, toujours dans l’esprit festif et solidaire qui les caracte´rise !A` l’ordre des mobilisations : protection de la nature, actions anti-fascistes, anti-sexistes et anti-homophobies, soutien aux altermondialistes, a` toutes les ZAD, aux re´fugie´s et aux sans-papiers, a` la de´sobe´issance artistique, aux e´coles Diwan, a` la langue et la culture bretonne en ge´ne´ral, soutien a` tous les opprime´s … RE´SISTANCE !Dans la musique des Ramoneurs de Menhirs re´sonne l’esprit contestataire et le cœur de la Bretagne libre !

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95