JULIAN MARLEY Le Forum – La Grande Salle Vaureal, 3 novembre 2023, Vaureal.

Tarif : 22 à 22 euros.

Né à Londres, le 4 juin 1975, Julian Marley est le fils de la légende du reggae Bob Marley et de Lucy Pounder, née à la Barbade. Ayant baigné dans la musique dès son plus jeune âge, le musicien roots-reggae nominé aux Grammy Awards, auteur-compositeur-interprète, a rapidement adopté un style de vie musical et est devenu dès son plus jeune âge un musicien habile et autodidacte maîtrisant la basse, la batterie, la guitare et les claviers.Pendant ses années de formation en Jamaïque, Julian a commencé à étudier avec de véritables légendes du reggae tels que Aston Family Man Barrett, Carlton Barrett, Earl Wire Lindo, Tyrone Downie et Earl Chinna Smith.En 1996, il sort son premier album intitulé « Lion in the Morning », qui le révèle au grand public. Enregistré aux studios Tuff Gong en Jamaïque, « « Lion in the Morning » est un témoigne des racines et de l’héritage de l’artiste. Cet album a été suivi d’une tournée internationale avec le groupe The Uprising qui fut un grand succès, avec des dates en Jamaïque, à New York, au Japon, au Brésil et au Mexique.En 1998, Julian travaille sur l’album mythique « The Miseducation of Lauryn Hill », primé aux Grammy Awards, en jouant notamment de la guitare sur le single « Forgive Them Father ». En 2003, il rejoint ses frères et sœurs Stephen, Cedella, Damian et Kymani pour contribuer à une version du single « Master Blaster » pour l’album hommage de Stevie Wonder intitulé « Conception : an Interpretation of Stevie Wonder’s Songs » : une interprétation des chansons de Stevie Wonder. Cette même année, il a également enregistré son deuxième album intitulé « A Time and Place » au Lion’s Den à Miami. Fusion organique de roots reggae et de jazz, « A Time and Place » a été produit par son frère Stephen Marley, et l’album a cimenté la prochaine étape de son chemin artistique.En 2005, avec la famille Marley, Julian s’est lancé dans une série de performances « Africa Unite » qui a commencé en Éthiopie et le Ghana en 2006 et la Jamaïque en 2008. À l’invitation du gouvernement jamaïcain, Julian Marley & The Uprising se sont produits pendant les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, en Chine, et ont célébré aux côtés du coureur jamaïcain médaillé d’or, Usain Bolt.En 2009, la carrière de Julian Marley a atteint de nouveaux sommets avec le succès de son album nominé aux Grammy Awards intitulé, « Awake » sorti sur Ghetto Youths / Universal Music Group. L’album qui suscite la réflexion a été coproduit avec ses frères Stephen Marley et Damian Jr. Gong Marley et enregistré au Lion’s Den à Miami et au studio Tuff Gong en Jamaïque. La tournée mondiale « Awake » de Julian avec The Uprising a prospéré en 2009 et s’est soldée par une grande tournée nord-américaine, caribéenne et européenne qui comprenait la tournée Raggamuffin 2010 en Australie et en Nouvelle-Zélande. En mai 2010, « Awake » a remporté le prix du « Meilleur album de l’année » aux International Reggae and World Music Awards (IRAWMA) à New York. Le « Marley’s Tour with The Uprising » s’est continuellement étendue en 2010, avec une tournée européenne, au Royaume-Uni, en Grèce et en Amérique du Sud.Julian Marley se classe plus haut dans le mouvement de conscience de la musique que la plupart des artistes reggae reconnus aujourd’hui. Dans la même tradition que son père, Julian est un rasta dévot dont la musique s’inspire de la vie et de la spiritualité. Et tandis que Julian s’est bâti une formidable réputation en transcendant les genres musicaux, nous pouvons être sûrs que toutes les entreprises futures dans lesquelles le visionnaire de la musique se lance resteront spirituelles, morales et avec une mission mondiale. Julian note : Je ne prévois pas la prochaine étape, je continue simplement avec les travaux de Jah et d’une manière ou d’une autre, les choses semblent se mettre en place naturellement de cette façon. En savoir plus :? Accueil-billetterie et ouverture de bar : 19:30? Ouverture de la salle : 20:00? Placement libre / Places assises non garanties

Le Forum – La Grande Salle

95 BOULEVARD DE L’OISE Vaureal 95490

