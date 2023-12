Le Forum en Folie au Lido 2 Paris Lido 2 Paris Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 04 février 2024 :

.Public adolescents adultes. payant

Pour la réouverture du Lido 2 Paris refait à neuf par le designer Alexis Mabille et l’architecte Philippe Pumain, c’est le spectacle le plus populaire de Sondheim qui sera présenté, A Funny Thing Happened On The Way To The Forum (Le Forum en Folie) à partir du 1er décembre 2023.

On ne présente plus Stephen Sondheim que le New York Times a qualifié d’auteur et compositeur le plus vénéré et influent de la deuxième moitié du XXè siècle.

À Paris, Jean-Luc Choplin a pu déjà faire découvrir certaines de ses œuvres avec succès telles A Little Night Music, Sweeney Todd, Passion, Into the Woods, Sunday in the Park with George…

Imaginez un esclave fainéant et facétieux, ses maîtres, des courses poursuites loufoques, une histoire d’amour improbable, de nombreux quiproquos…

Impossible de ne pas rire aux éclats et de ne pas fredonner les airs de ce vaudeville musical.

Le spectacle A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM est présenté en version originale (en anglais) et surtitré en français, lors de toutes les représentations.

Lido 2 Paris 116 bis avenue des Champs Elysées 75008 Paris

Contact : https://billetterie.lido2paris.com/fr/forum-en-folie

Julien Benhamou A Funny Thing Happened on the Way to the Forum